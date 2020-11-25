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Бойовики чотири рази за добу порушили перемир'я на Донбасі, загинув військовий

Новость на русском → Донбас, Середа 25 листопада 2020 07:26
Бойовики чотири рази за добу порушили перемир'я на Донбасі, загинув військовий Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили перемир'я на Донбасі. Унаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Крім того, використовуючи стрілецьку зброю, противник провокував захисників неподалік Водяного.

По позиціях українських військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. Унаслідок пострілу снайпера вогнепальне важке поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Його доправили до лікувального закладу.

"На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося", - повідомили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

РБК-Україна писало, що 24 листопада загинув військовослужбовець з Київської області старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі за добу.

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