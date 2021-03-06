ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Семь нарушений "тишины" и ранение военного: как прошли сутки на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Суббота 06 марта 2021 07:59
Семь нарушений "тишины" и ранение военного: как прошли сутки на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Широкино.

Возле Водяного оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета противник обстреливал украинские позиции вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия. Один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

Украина трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращались.

С начала текущих суток, 6 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 4 марта боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с "ЛНР" и "ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"