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В Беларуси уже задержали более 40 участников воскресных протестов

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси в воскресенье проходит акции протеста под название "Марш соседей". По состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 42 участников протестов.

Об этом сообщают представители правозащитной организации "Вясна".

Большинство задержаний произошло в Минске - 34. Также силовики задерживали демонстрантов в Боровлянах (5), Витебске (2) и Лесном (1).

При этом по информации Tut.by, среди задержанных - член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук. Кроме этого сообщается, что при задержаниях применяют слезоточивый газ.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.

Ранее РБК-Украина писало, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко в случае, если он откажется уходить. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

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