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Азербайджан занял еще несколько высот и сел в Нагорном Карабахе

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия заняла еще несколько стратегических высот и населенных пунктов. В частности, установлен контроль над селами в шести районах.

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Об этом в своем Twitter сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня армия Азербайджана заняла ряд сел в Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском районах.

Кроме того, заняты стратегические высоты в Зангиланском районе - "Бартаз" (2300 метров), "Сыгырт" (1370 метров), "Шукюратаз" (2000 метров) и пять безымянных высот.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская армия потеряла контроль над городом Шуша. Азербайджанская сторона сообщала об этом еще в субботу.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отрицает потерю контроля над Шушей. По его словам, бои за город продолжаются до сих пор.

Сегодня днем Баку заявлял о том, что занял более 20 сел в Нагорном Карабахе. Также сообщалось, что армянская армия отступает по нескольким направлениям.

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