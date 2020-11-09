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Армения потеряла контроль над городом Шуша в Карабахе

Новина українською → Шуша, Понедельник 09 ноября 2020 16:33
Армения потеряла контроль над городом Шуша в Карабахе Фото: война в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армянская армия потеряла контроль над городом Шуша. Населенный пункт полностью контролирует азербайджанская сторона.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

"Сегодня, к сожалению, приходится признаваться в неудачах, которые все еще сопровождают нас, и город Шуши (армянское название, - ред.) полностью вне нашего контроля и все пропагандистские тезисы о нем ничего нам не дают", - заявил Погосян.

Он также отметил, что Азербайджан уже подходит к столице Степанакерту.

Отметим, до этого в Баку завили об окружении армянских сил в районе Шуши.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан занял еще более 20 сел в Нагорном Карабахе. На сегодня армия продвигается вглубь Нагорного Карабаха по всем направлениям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас нет необходимости в привлечении Турции к военному конфликту в Нагорном Карабахе. В то же время такой вариант возможен, если Баку столкнется с агрессией Еревана при поддержке Москвы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

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