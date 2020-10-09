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Азербайджан занял еще 9 населенных пунктов в Карабахе, - Алиев

Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана установила контроль еще над девятью населенными пунктами. В частности, занят формальный районный центр Гадрут.

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Об этом в ходе обращения к нации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает day.az.

По его словам, сегодня войска взяли под контроль Гадрут, а также села Чайлы, Йухары Гюздяк, Горадиллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур. Он подчеркнул, что это историческая победа, и Азербайджан продолжает наступление.

"Можно сказать, что каждый день с фронта приходят хорошие новости, наши офицеры и солдаты с честью исполняют боевые задачи. Помимо этого, захватив стратегические высоты, получают доступ к более выгодным позициям. Таким образом, оперативный план успешно выполняется, основываясь на современным боевых принципах", - добавил Алиев.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, он должен проходить на базе Минской группы ОБСЕ.

В то же время, как пишет AFP, перемирие может быть согласовано в ближайшее время. В частности, ожидается, что решение будет сегодня-завтра.

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Новости Украины Ильхам АлиевАзербайджанНагорный Карабах