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Авария на крупнейшей ТЭС Украины: появилось видео

Новина українською → Энергодар, Среда 03 февраля 2021 22:18
Авария на крупнейшей ТЭС Украины: появилось видео Фото: пожар на ТЭС (скриншот с видео)
Автор: Роман Тверденко

На Запорожской теплоэлектростанции произошел пожар. На месте уже работают аварийные и пожарные службы.

Видео с места происшествия размещено на канале "Новости стихийного бедствия" в YouTube.

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух сообщил, что на ТЭС произошло аварийное отключение защиты, из-за чего были отключены энергоблоки.

По его словам, уже возобновлена подача электричества на двух из трех линий.

В компании ДТЭК заявили, что защита на ТЭС сработала из-за замыкания на подстанции. Это позволило избежать большей аварии.

Запорожская ТЭС является самой большой в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность - 3650 мегаватт.

Напомним, сегодня из-за аварии на Запорожской ТЭС произошло отключение электричества в Энергодаре и ряде соседних населенных пунктов.

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