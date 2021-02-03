Аварія на найбільшій ТЕС України: з'явилося відео
Фото: пожежа на ТЕС (скріншот з відео)
На Запорізькій теплоелектростанції сталася пожежа. На місці вже працюють аварійні і пожежні служби.
Відео з місця події розміщено на каналі "Новини стихійного лиха" в YouTube.
Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух повідомив, що на ТЕС сталося аварійне відключення захисту, через що було відключено енергоблоки.
За його словами, вже відновлена подача електрики на двох з трьох ліній.
У компанії ДТЕК заявили, що захист на ТЕС спрацювала через замикання на підстанції. Це дозволило уникнути більшої аварії.
Запорізька ТЕС є найбільшою в Україні. Її загальна встановлена електрична потужність - 3650 мегават.
Нагадаємо, сьогодні через аварію на Запорізькій ТЕС сталося відключення електрики в Енергодарі і низці сусідніх населених пунктів.