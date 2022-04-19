Зеленський про ситуацію в Маріуполі: Ситуація залишається максимально жорсткою
Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до українців зупинився на ситуації з Маріуполем, частину якого продовжують захищати українські воїни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.
Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі. Смертельна загроза нависла і над захисниками, і над мирними мешканцями міста.
"Ситуація у Маріуполі залишається без будь-яких змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей, які опинилися в руках окупантів", – заявив президент.
За його словами, загарбники намагаються мобілізувати місцевих мешканців до окупаційних військ. Натомість про долю примусово вивезених до РФ щонайменше десяти тисяч маріупольців нічого невідомо.
До слова, президент Зеленський відреагував на мовчання РФ щодо пропозиції обміну Медведчука.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.