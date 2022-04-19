ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о ситуации в Мариуполе: Ситуация остается максимально жесткой

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 19 апреля 2022 22:52
Зеленский о ситуации в Мариуполе: Ситуация остается максимально жесткой Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам остановился на ситуации с Мариуполем, часть которого продолжает защищать украинские воины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

Зеленский взволнован состоянием дел в заблокированном Мариуполе. Смертельная угроза нависла и над защитниками, и над мирными жителями города.

"Ситуация в Мариуполе остается без каких-либо изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти людей, оказавшихся в руках оккупантов", – заявил президент.

По его словам, захватчики пытаются мобилизовать местных жителей в оккупационные войска. В свою очередь о судьбе принудительно вывезенных в РФ по меньшей мере десяти тысяч мариупольцев ничего неизвестно.

К слову, президент Зеленский отреагировал на молчание РФ по поводу предложения обмена Медведчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мариуполь Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс