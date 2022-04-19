Зеленский о ситуации в Мариуполе: Ситуация остается максимально жесткой

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам остановился на ситуации с Мариуполем, часть которого продолжает защищать украинские воины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обращение главы государства .

Зеленский взволнован состоянием дел в заблокированном Мариуполе. Смертельная угроза нависла и над защитниками, и над мирными жителями города.

"Ситуация в Мариуполе остается без каких-либо изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти людей, оказавшихся в руках оккупантов", – заявил президент.

По его словам, захватчики пытаются мобилизовать местных жителей в оккупационные войска. В свою очередь о судьбе принудительно вывезенных в РФ по меньшей мере десяти тысяч мариупольцев ничего неизвестно.