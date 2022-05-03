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Зеленський запросив Дуду виступити перед Радою: подробиці розмови

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 22:12
Зеленський запросив Дуду виступити перед Радою: подробиці розмови Фото: Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою з нагоди Дня конституції Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Український президент привітав лідера Польщі та братній народ із 231-ю річницею ухвалення конституції. Зеленський поінформував Дуду про перебіг війни та трагічну ситуацію в Маріуполі.

Окрім того, лідери обох держав обговорили подальшу оборонну допомогу Україні. Президент України окремо відзначив вагомий внесок Польщі в цій сфері. Також сторони погодилися про необхідність збільшення санкційного тиску на Росію.

"Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбавитися енергетичної залежності від РФ", – заявив Зеленський.

Український і польський президенти також обговорили гуманітарні питання. Зеленський подякував Дуді, польському уряду та народу за прихисток для мільйонів українців. Також президент України запросив польського колегу виступити у Верховній Раді.

Нагадаємо, що британський прем'єр-міністр Джонсон виступив зі зверненням до українського парламенту.

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