Зеленский пригласил Дуду выступить перед Радой: подробности разговора
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой по случаю Дня конституции Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.
Украинский президент поздравил лидера Польши и братский народ с 231-й годовщиной принятия конституции. Зеленский проинформировал Дуду о ходе войны и трагической ситуации в Мариуполе.
Кроме того, лидеры двух государств обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине. Президент Украины особо отметил весомый вклад Польши в этой сфере. Также стороны согласились о необходимости увеличения санкционного давления на Россию.
"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", – заявил Зеленский.
Украинский и польский президенты также обсудили гуманитарные вопросы. Зеленский поблагодарил Дуду, польское правительство и народ за убежище для миллионов украинцев. Президент Украины пригласил польского коллегу выступить в Верховной Раде.
Напомним, что британский премьер-министр Джонсон выступил с обращением к украинскому парламенту.
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