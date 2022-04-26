Зеленський озвучив кінцеву мету Росії у війні

Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною ціллю розв'язаної Росією війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Російське керівництво прагне перекроїти мапу Європи та зруйнувати демократичний світ. Аби уникнути цього, цивілізовані країни й зобов'язані надавати підтримку Україні. "Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розшматування всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист і буде допомагати Україні ще більше", – заявив Зеленський.