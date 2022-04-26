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Зеленський озвучив кінцеву мету Росії у війні

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 22:26
Зеленський озвучив кінцеву мету Росії у війні Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною ціллю розв'язаної Росією війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Російське керівництво прагне перекроїти мапу Європи та зруйнувати демократичний світ. Аби уникнути цього, цивілізовані країни й зобов'язані надавати підтримку Україні.

"Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а розшматування всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист і буде допомагати Україні ще більше", – заявив Зеленський.

Раніше очільник МЗС Кулеба заявив про перехід Збройних сил на стандарти НАТО. Ця абсолютна нова фаза зумовлена постачанням сучасної зброї партнерами.

Нагадаємо, що президент Путін оголосив умови для підписання договору про гарантії безпеки України.

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