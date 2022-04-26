Зеленский озвучил конечную цель России в войне

Президент Владимир Зеленский уверен, что захват Украины не был финальной целью развязанной Россией войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Российское руководство стремится перекроить карту Европы и разрушить демократический мир. Чтобы избежать этого, цивилизованные страны обязаны оказывать поддержку Украине. "Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту и будет помогать Украине еще больше", – заявил Зеленский.