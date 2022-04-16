ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують партнери": Зеленський про дефіцит бюджету

Новость на русском →
Київ, Субота 16 квітня 2022 18:22
"Наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують партнери": Зеленський про дефіцит бюджету Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Дефіцит українського бюджету, за словами Володимира Зеленського, наразі становить сім мільярдів євро щомісяця.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери", – сказав президент, додавши, що Україна все ж зможе вийти із цієї ситуації.

За словами Зеленського, українці повертатимуться до роботи і економічна ситуація покращуватиметься.

Також президент згадав, що на самому початку війни головним завданням влади було забезпечення міст і сіл продуктами, ліками та всім необхідним за будь-яку ціну (зокрема, на випадок, якщо вони опиняться в окупації), тому "податкова та митниця фактично не працювали".

Як розповів глава держави, наразі опрацьовуються кілька програм допомоги від МВФ, також є гранти та інша міжнародна допомога.

"Я попереджав: якщо якісь гроші виділяються на наших людей, вони мають заходити до нашої країни. А вже наша країна має ці гроші переказувати тим, хто перебуває в Україні або є біженцями. Це справедливо. А збирати "під нас" гроші в світі, потім ці гроші сюди навіть не заходять. А йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогою – це неправильно", – додав Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дефіцит бюджету Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв