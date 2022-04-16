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"В конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают партнеры": Зеленский о дефиците бюджета

Новина українською →
Киев, Суббота 16 апреля 2022 18:22
"В конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают партнеры": Зеленский о дефиците бюджета Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Дефицит украинского бюджета, по словам Владимира Зеленского, сейчас составляет семь миллиардов евро ежемесячно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", – сказал президент, добавив, что Украина все-таки сможет выйти из этой ситуации.

По словам Зеленского, украинцы будут возвращаться к работе и экономическая ситуация будет улучшаться.

Также президент вспомнил, что в самом начале войны главной задачей власти было обеспечение городов и сел продуктами, лекарствами и всем необходимым любой ценой (в том числе, на случай, если они окажутся в оккупации), потому "налоговая и таможня фактически не работали".

Как рассказал глава государства, сейчас прорабатываются несколько программ помощи от МВФ, также есть гранты и другая международная помощь.

"Я предупреждал: если какие-то деньги выделяются на наших людей, они должны заходить в нашу страну. А уже наша страна должна эти деньги переводить тем, кто находится в Украине или являются беженцами. Это справедливо. А собирать "под нас" деньги в мире, потом эти деньги сюда даже не заходят. а идут на те государства, которые обеспечивают наших граждан помощью – это неправильно", – добавил Зеленский.

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