Жителі Мінська збираються на акції солідарності, силовики стягують спецтехніку
У кількох районах Мінська в неділю, 13 грудня, проходять акції солідарності. У місто стягнули військову техніку і водомети.
Про це повідомляє ресурс TUT.BY.
Відзначається, що з раннього ранку столичними вулицями проїхала військова техніка.
Повідомляється й про перші затримання. Протестувальників б'ють і затримують у дворах неподалік від станції метро "Спортивна".
В інших містах сьогодні також пройдуть акції протесту.
Нагадаємо, 6 грудня у Мінську під час маршу пенсіонерів затримали щонайменше 10 людей. Серед них журналісти.
Серед затриманих була знімальна група телеканалу "Белсат". Вони й розповіли, що в СІЗО на Окрестина з акції правоохоронці привезли 10 осіб.
Як писало РБК-Україна, минулої неділі у Мінську і містах Білорусі пройшли вже традиційні протести проти Олександра Лукашенка. Повідомлялося, що в столиці республіки затримали понад 300 осіб. Проти них відкрили адміністративні справи.