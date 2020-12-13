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Жителі Мінська збираються на акції солідарності, силовики стягують спецтехніку

Новость на русском → Мінськ, Неділя 13 грудня 2020 13:23
Жителі Мінська збираються на акції солідарності, силовики стягують спецтехніку Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Юлія Струк

У кількох районах Мінська в неділю, 13 грудня, проходять акції солідарності. У місто стягнули військову техніку і водомети.

Про це повідомляє ресурс TUT.BY.

Відзначається, що з раннього ранку столичними вулицями проїхала військова техніка.

У кількох районах білоруської столиці вже проходять акції солідарності - жителі з біло-червоно-білою символікою вишиковуються уздовж доріг.

Повідомляється й про перші затримання. Протестувальників б'ють і затримують у дворах неподалік від станції метро "Спортивна".

В інших містах сьогодні також пройдуть акції протесту.

Нагадаємо, 6 грудня у Мінську під час маршу пенсіонерів затримали щонайменше 10 людей. Серед них журналісти.

Серед затриманих була знімальна група телеканалу "Белсат". Вони й розповіли, що в СІЗО на Окрестина з акції правоохоронці привезли 10 осіб.

Як писало РБК-Україна, минулої неділі у Мінську і містах Білорусі пройшли вже традиційні протести проти Олександра Лукашенка. Повідомлялося, що в столиці республіки затримали понад 300 осіб. Проти них відкрили адміністративні справи.

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