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Жители Минска собираются на акции солидарности, силовики стягивают спецтехнику

Новина українською → Минск, Воскресенье 13 декабря 2020 13:23
Жители Минска собираются на акции солидарности, силовики стягивают спецтехнику Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Юлия Струк

В нескольких районах Минска в воскресенье, 13 декабря, проходят акции солидарности. В город стянули военную технику и водометы.

Об этом сообщает ресурс TUT.BY.

Отмечается, что с раннего утра по столичным улицам проехала военная техника.

В нескольких районах белорусской столицы уже проходят акции солидарности - жители с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог.

Сообщается и о первых задержаниях. Протестующих бьют и задерживают во дворах недалеко от станции метро "Спортивная".

В других городах сегодня также пройдут акции протеста.

Напомним, 6 декабря в Минске во время марша пенсионеров задержали минимум 10 человек. Среди них журналисты.

Среди задержанных была съемочная группа телеканала "Белсат". Они и рассказали, что в СИЗО на Окрестина с акции правоохранители привезли 10 человек.

Как писало РБК-Украина, в прошлое воскресенье в Минске и городах Беларуси прошли уже традиционные протесты против Александра Лукашенко. Сообщалось, что в столице республики задержали более 300 человек. Против них открыли административные дела.

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