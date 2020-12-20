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Жителі Лондона масово залишають місто через нові жорсткі обмеження

Автор: РБК-Україна

Мешканці столиці Великобританії почали масово покидати Лондон. Напередодні прем'єр-міністр королівства Борис Джонсон оголосив про введення максимальних обмежень за поширення COVID-19.

Про це повідомляє Daily Mail.

Натовп людей, які намагалися вибратися з Лондона до набрання чинності 20 грудня нових обмежень, були помічені на великих вокзалах Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон.

Крім того, спостерігалися серйозні затори на основних автомобільних магістралях, які з'єднують Лондон з іншими частинами країни, в тому числі на трасі А40, яка веде в Уельс через Оксфорд і Глостер.

Лідер Партії Brexit Найджел Фараж порівняв те, що відбувається з тим, що відбувалося в Лондоні понад 80 років тому під час початку Другої світової війни.

"Вітаю прем'єр-міністра і урядових експертів, стали причиною першої з 1939 року евакуації з Лондона", - повідомив він.

Нагадаємо, відсьогодні у Лондоні і у двох графствах на південному сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані зі збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

Крім того, уряду Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.

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