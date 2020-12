Жителі Лондона масово залишають місто через нові жорсткі обмеження

Мешканці столиці Великобританії почали масово покидати Лондон. Напередодні прем'єр-міністр королівства Борис Джонсон оголосив про введення максимальних обмежень за поширення COVID-19.

Про це повідомляє Daily Mail.

Натовп людей, які намагалися вибратися з Лондона до набрання чинності 20 грудня нових обмежень, були помічені на великих вокзалах Сент-Панкрас, Кінгс-Крос, Юстон і Паддінгтон.

Крім того, спостерігалися серйозні затори на основних автомобільних магістралях, які з'єднують Лондон з іншими частинами країни, в тому числі на трасі А40, яка веде в Уельс через Оксфорд і Глостер.

Scores of people trying to leave London tonight, just hours before the region is put on lockdown pic.twitter.com/u5UwvVRYFe