Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений

Жители столицы Великобритании стали массово покидать Лондон. Накануне премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил о введении максимальных ограничений из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

Толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

Кроме того, наблюдались серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

