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Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений

Новина українською → Лондон, Воскресенье 20 декабря 2020 13:52
Жители Лондона массово покидают город из-за новых жестких ограничений Фото: девушка в маске (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Жители столицы Великобритании стали массово покидать Лондон. Накануне премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил о введении максимальных ограничений из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

Толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу 20 декабря новых ограничений, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

Кроме того, наблюдались серьезные пробки на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе А40, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", - сообщил он.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее.

Кроме того, правительства Уэльса и Шотландии вводят локдаун на новогодние праздники.

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