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Задержания и перекрытие дорог: в Ереване протестует оппозиция

Новина українською → Ереван, Вторник 08 декабря 2020 12:08
Задержания и перекрытие дорог: в Ереване протестует оппозиция Фото: протесты в Ереване (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В столице Армении Ереване начались акции протеста. Активисты перекрывают дороги, начались задержания.

Об этом сообщает издание news.am и "Спутник Армении".

Во вторник, 8 декабря, в 12:00 истек срок, который оппозиция предоставила главе кабмина Армении Николу Пашиняну для ухода в отставку.

Указано, что протестующие перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьера.

Отмечается, что часть активистов дошла до здания правительства, скандируя "Армения без Никола" и "Никол - предатель". Правоохранители задержали несколько человек на центральном проспекте Маштоца, оттесняя протестующих с других улиц.

Напомним, 3 декабря в Армении возобновились акции протеста против правительства Никола Пашиняна. Активисты требовали отставки Пашиняна и его правительства.

Как писало РБК-Украина, за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

В начале декабря парламент Армении отменил ограничения на проведение митингов и акций протеста, которое было введено из-за военного положения в стране.

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