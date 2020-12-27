У поліції вважають, що вибух в Нешвіллі міг організувати смертник

Вибух в Нешвіллі пов'язано зі смертником, організатор загинув, але його мотиви невідомі. У поліції не вживають терміна "тероризм".

Про це повідомляє CNN.

Подробиці поки не наводяться, але раніше поліція повідомила, що вивчаються виявлені на місці вибуху останки, а потім заявила, що загрози безпеки в місті більше немає.

За словами колишнього заступника директора ФБР Ендрю МакКейба, вибух в Нешвіллі схожий на вибух на Бостонському марафоні 2013 року, який являв собою велику сцену, розкидану по декількох кварталах.

За його словами, важливі докази можуть бути розкидані на великі відстані, тому слідчі будуть розділяти Нешвілл на більш дрібні ділянки, щоб знайти докази, пов'язані з вибуховим пристроєм.

Поліція знайшла мінімум одну людину, пов'язану з інцидентом в центрі міста.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля в центрі міста. Унаслідок інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.

Американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля. Однак, поки що не з'ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.