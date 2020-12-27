В полиции считает, что взрыв в Нэшвилле мог организовать смертник

Взрыв в Нэшвилле связан со смертником, организатор погиб, но его мотивы неизвестны. В полиции не употребляют термина "терроризм".

Об этом сообщает CNN.

Подробности пока не приводятся, но ранее полиция сообщила, что изучаются обнаруженные на месте взрыва останки, а затем заявила, что угрозы безопасности в городе больше нет.

По словам бывшего заместителя директора ФБР Эндрю МакКейба, взрыв в Нэшвилле похож на взрыв на Бостонском марафоне 2013 года, который представлял собой большую сцену, разбросанную по нескольким кварталам.

По его словам, важные улики могут быть разбросаны на большие расстояния, поэтому следователи будут разделять Нэшвилл на более мелкие участки, чтобы найти улики, связанные со взрывным устройством.

Полиция нашла минимум одного человека, связанного с инцидентом в центре города.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннеси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

Американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля. Однако пока не выяснено, как эти останки связаны со взрывом.