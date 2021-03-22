Вперше в історії: громадянина Північної Кореї видали США

Вперше в історії громадянина Північної Кореї екстрадували в Сполучені Штати. 55-річного Муна Чол Мана звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США в рамках схеми з постачання предметів розкоші в КНДР.

" В обвинувальному висновку стверджується, що Мун обманював банки і відмивав гроші, намагаючись уникнути санкцій проти розповсюдження ядерної зброї, накладених на Північну Корею Сполученими Штатами і ООН", - заявив помічник генпрокурора Джон К. Демерс з відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Згідно з документами, в період з квітня 2013 року по листопад 2018 року Мун і ще кілька осіб змовилися з метою таємного і шахрайського доступу до фінансової системи США.

Уряд США заявляє, що Мун пов'язаний з північнокорейської розвідувальною службою, Генеральним розвідувальним бюро, і брав участь у відмиванні понад 1,5 мільйона доларів протягом кількох років з використанням мережі підставних компаній і фіктивних банківських рахунків.

Міністерство юстиції повідомляє, що Мун був затриманий в чужій країні, проте не уточнюється, у якій саме, з моменту його арешту місцевою владою 14 травня 2019 року. Сьогодні він вперше з'явився у федеральний суд округу Колумбія.