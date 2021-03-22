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Впервые в истории: гражданина Северной Кореи выдали США

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 22 марта 2021 20:54
Впервые в истории: гражданина Северной Кореи выдали США Фото: Министерство юстиции США (GettyImages)
Автор: Лера Полищук

Впервые в истории гражданина Северной Кореи экстрадировали в Соединенные Штаты. 55-летнего Муна Чол Мана обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

"В обвинительном заключении утверждается, что Мун обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею Соединенными Штатами и ООН", - заявил помощник генпрокурора Джон К. Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно документам, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Мун и еще несколько человек сговорились с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США.

Правительство США заявляет, что Мун связан с северокорейской разведывательной службой, Генеральным разведывательным бюро, и участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов в течение нескольких лет с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.

Министерство юстиции сообщает, что Мун был задержан в чужой стране, однако не уточняется, в какой именно, с момента его ареста местными властями 14 мая 2019 года. Сегодня он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия.

"Мы рады, что Мун был экстрадирован и предстанет перед судом за преступления. Прокуратура США всегда будет готова защитить финансовую систему нашей страны и преследовать тех, кто нарушает наши законы, независимо от того, где они могут скрываться", - заявил исполняющий обязанности прокурора США по округу Колумбия Ченнинг Д. Филлипс.

Напомним, ранее Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией, поскольку суд разрешил экстрадицию северокорейца из Малайзии в США.

Кроме того, в Администрации президента США Джо Байдена заявили, что почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.

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