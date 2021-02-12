RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ заявили про повторні зараження COVID-19 при наявності антитіл

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму розпорядженні дані про повторні зараження новими штамами коронавірусом, попри наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Сваминатан під час брифінгу, який транслювався в Twitter.

Популярні новини
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС 12 лютого 2021
У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені 11 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
У Кремлі відповіли на заяву Лаврова: РФ повинна бути готова до самостійності 12 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ 12 лютого 2021

"Ми зараз отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що ті люди, які вже перехворіли, можуть знову заразитися", - сказала вона.

За словами експерта ВООЗ, зараз проводяться дослідження про те, наскільки вистачає імунітету від COVID-19 у людей, який вже самі перехворіли. При цьому серед тих, хто був вакцинований, більшість переносить коронавірус в легкій формі.

Також ВООЗ має попередніми даними про те, що вакцинація знижує вірулентність вірусу, і є ймовірність зниження рівня передачі COVID-19 після вакцинації.

Нагадаємо, британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

Додамо, що у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. Через це всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус
Читайте також
В Італії продовжили заборону на поїздки між регіонами
У Франції рекомендують давати одну дозу вакцини перехворілим COVID
Прогноз погоди