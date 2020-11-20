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ВООЗ рекомендувала не використовувати "Ремдесивір" для хворих COVID-19

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 05:48
ВООЗ рекомендувала не використовувати "Ремдесивір" для хворих COVID-19 Фото: Ремдесивір (Younhap)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не використовувати препарат "Ремдесивір" для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання. Експерти заявили, що в цей час "немає доказів того, що препарат покращує стан пацієнтів".

Відповідна рекомендація з'явилася на сайті ВООЗ.

Рекомендації ВООЗ проти використання препарату були розроблені у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В експертну групу входили 28 експертів в області клінічної допомоги, четверо пацієнтів і один фахівець з етики.

До речі, "Ремдесивіром" лікували президента США Дональда Трампа, коли в жовтні він заразився коронавірусом.

Нагадаємо, медичний препарат "Ремдесивір", який застосовується для лікування хворих COVID-19, почали розподіляти по українським лікарням. Даний препарат використовують у США і європейських країнах

До цього Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряло інформацію про серйозний побічний ефект "Ремдесивіра" після того, як деякі пацієнти поскаржилися на порушення в роботі нирок. В Європі його дозволили продавати як препарат від COVID-19 ще в липні 2020 року.

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