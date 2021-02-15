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ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Її замовила Україна

Новость на русском → Женева, Понеділок 15 лютого 2021 18:44
ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Її замовила Україна Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Таке рішення дозволило розширити доступ до відносно недорогої COVID-вакцини.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter.

"ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив глава ВООЗ.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Однак для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну на цьому тижні. Станом на п'ятницю, почався процес відвантаження COVID-вакцин, які Україна отримає з Індії.

Зазначимо, що Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.

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