ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZeneca. Її замовила Україна
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Таке рішення дозволило розширити доступ до відносно недорогої COVID-вакцини.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, який транслювався в Twitter.
"ВООЗ сьогодні включила в список для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив глава ВООЗ.
Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.
Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.
Однак для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну на цьому тижні. Станом на п'ятницю, почався процес відвантаження COVID-вакцин, які Україна отримає з Індії.
Зазначимо, що Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.