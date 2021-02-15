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ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Ее заказала Украина

Новина українською → Женева, Понедельник 15 февраля 2021 18:44
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Ее заказала Украина Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил глава ВОЗ.

Препараты теперь можно использовать в глобальном механизме COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Напомним, в начале февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от COVID-19, в том числе и AstraZeneca. Первый миллион доз по контракту с Serum Institute доставят из Индии в феврале.

Однако для того, чтобы вакцину разрешили использовать в Украине необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, которую купят за деньги из государственного бюджета.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину на этой неделе. По состоянию на пятницу, начался процесс отгрузки COVID-вакцин, которые Украина получит из Индии.

Отметим, что Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

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