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ВООЗ про нерівний доступ країн до COVID-вакцин: катастрофічний моральний провал

Новость на русском → Женева, Понеділок 22 березня 2021 20:20
ВООЗ про нерівний доступ країн до COVID-вакцин: катастрофічний моральний провал Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. За його словами, розрив між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах росте з дня у день.

Про це йшлося на брифінгу ВООЗ у Женеві.

Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавірусу у світі "катастрофічним моральним провалом".

"Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якшо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому", - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".

Габреісус наголосив, що це шлях, який веде до "самопоразки", оскільки чим довше буде продовжуватиметься передача коронавірусу, тим більше виникатиме його мутацій та штамів і буде рости ризик ого, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".

Нагадаємо, у Європейському союзі заявили, що поки не готові ділитися вакцинами з бідними країнами. Це питання можуть розглянути лише після покращення ситуації з виробництвом вакцин для ЄС.

Крім того, в Єврокомісії пригрозили компанії AstraZeneca забороною на експорт, якшо вона не почне поставляти замовлену вакцину в повному обсязі.

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