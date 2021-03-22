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ВОЗ о неравном доступе стран к COVID-вакцинам: катастрофический моральный провал

Новина українською → Женева, Понедельник 22 марта 2021 20:20
ВОЗ о неравном доступе стран к COVID-вакцинам: катастрофический моральный провал Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ в Женеве.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".

Габреисус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".

Напомним, в Европейском союзе заявили, что пока не готовы делиться вакцинами с бедными странами. Этот вопрос могут рассмотреть только после улучшения ситуации с производством вакцин для ЕС.

Кроме того, в Еврокомиссии пригрозили компании AstraZeneca запретом на экспорт, если она не начнет поставлять заказанную вакцину в полном объеме.

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