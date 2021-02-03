ВООЗ не виключає витік коронавірусу з лабораторії в Ухані

Команда Всесвітньої організації охорони здоров (ВООЗ), яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з'явитися з лабораторії в Ухані. Вони будуть розслідувати всі можливі варіанти.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, у найближчих планах команда ВООЗ планує візит в Уханьский Інститут вірусології. Там працювали з коронавірусами, але китайські вчені спростовують будь-які теорії про те, що вірус вирвався звідти в результаті витоку. Проте один з експертів ВООЗ Пітер Дашак поки не відкидає таку можливість.

"Ми інформовані про гіпотези про можливу причетність лабораторії, і ми безумовно збираємося поставити питання про всі ключові аспекти роботи Уханського Інституту вірусології", - зазначив він.

Дашак також додав, що делегація буде розслідувати всі можливі варіанти.

"Якщо є дані, які ведуть до якихось гіпотез, ми будемо слідувати за даними, ми будемо слідувати за доказами. Якщо вони ведуть на ринок морепродуктів і до ланцюжку охолодження, ми підемо туди... Перед нами всі варіанти, ми зберігаємо неупередженість", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Декілька днів тому експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.