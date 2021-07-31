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Угорщина вводить обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків

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Угорщина, Субота 31 липня 2021 13:23
Угорщина вводить обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків Фото: Угорщина вводить обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Угорщини зобов'язав медичних працівників щепитися від коронавірусу. З 15 серпня розпочнеться вакцинальна компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hungary Today.

За словами, головного імунолога Національного центру громадського здоров'я Агнеса Гальгоці, указ набере чинності 15 серпня, після чого у невакцинованих медичних працівників буде 15 днів на отримання першої дози вакцини.

Вказано, що вимога стосується всіх невакцинованих медичних працівників, включаючи тих, хто працює в амбулаторії, службах швидкої допомоги або діагностиці, а також співробітників приватних і державних установ.

Зокрема, співробітники, які надають медичні послуги в соціальних установах, також повинні пройти вакцинацію.

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