Угорщина вводить обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків

Уряд Угорщини зобов'язав медичних працівників щепитися від коронавірусу. З 15 серпня розпочнеться вакцинальна компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hungary Today.

За словами, головного імунолога Національного центру громадського здоров'я Агнеса Гальгоці, указ набере чинності 15 серпня, після чого у невакцинованих медичних працівників буде 15 днів на отримання першої дози вакцини.

Вказано, що вимога стосується всіх невакцинованих медичних працівників, включаючи тих, хто працює в амбулаторії, службах швидкої допомоги або діагностиці, а також співробітників приватних і державних установ.

Зокрема, співробітники, які надають медичні послуги в соціальних установах, також повинні пройти вакцинацію.