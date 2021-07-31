Венгрия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hungary Today.

По словам главного иммунолога Национального центра общественного здоровья Агнесса Гальгоци, указ вступит в силу 15 августа, после чего у непривитых медицинских работников будет 15 дней на получение первой дозы вакцины.

Указано, что требование касается всех непривитых медицинских работников, включая тех, кто работает в амбулатории, службах скорой помощи или диагностике, а также сотрудников частных и государственных учреждений.

В частности, сотрудники, которые предоставляют медицинские услуги в социальных учреждениях, также должны пройти вакцинацию.