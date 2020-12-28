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В Угорщині створили електронний COVID-паспорт

Новость на русском → Будапешт, Понеділок 28 грудня 2020 22:50
В Угорщині створили електронний COVID-паспорт Фото: смартфон в руках (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В Угорщині створили електронний COVID-паспорт, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Паспорт складається з двох додатків, які угорці встановлюватимуть на свій смартфон.

Про це розповів заступник гендиректора з галузевої та інституціональної інформатики головного управління Національної лікарні Угорщини Балінт Сабо, передає Magyar Nemzet.

За словами Сабо, перший додаток - це сам COVID-паспорт, а інший - підтверджує захист від коронавірусу громадянина на основі результатів його COVID-тестів, проведених за останні 14 днів та отриманих щеплень.

Ці додатки матимуть лише інформацію, яка міститься в системі зони електронних медичних послуг (EESZT), але вони не будуть показувати детальну інформацію про громадянина.

"Ми відчуваємо, що у світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свій захист від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися і користуватися послугами, тобто там, де існує підвищений ризик зараження", - пояснив Сабо.

Як додав Сабо, мова йде про такі послуги, як перукарні, театри, будь-які заходи або перельоти.

Зараз цей COVID-паспорт тестують. В країні завершився прийом заявок на тест і як тільки він завершиться - COVID-паспорт стане доступним для всіх громадян Угорщини.

Як діятиме додаток:

  • додаток ідентифікуватиме громадянина;
  • видаватиме сертифікат захисту від COVID-19;
  • видаватиме QR-код про результати тестів для перевірки достовірності інформації.

Крім того, як пише Magyar Nemzet, цей COVID-паспорт можна буде використовувати як в Угорщині, так і за її межами.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я виступали проти запровадження "імунних паспортів". Водночас в організації підтримували існування документів про вакцинованих людей.

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