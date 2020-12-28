В Венгрии создали электронный COVID-паспорт, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Паспорт состоит из двух приложений, которые венгры будут устанавливать на свой смартфон.

Об этом рассказал заместитель гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинт Сабо, передает Magyar Nemzet.

По словам Сабо, первое приложение - это сам COVID-паспорт, а второе - подтверждает защиту от коронавируса гражданина на основе результатов его COVID-тестов, проведенных за последние 14 дней и полученных прививок.

Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе зоны электронных медицинских услуг ( EESZT), но они не будут показывать подробную информацию о гражданине.

"Мы чувствуем, что в мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы иметь возможность свободно передвигаться и пользоваться услугами, то есть там, где существует повышенный риск заражения", - объяснил Сабо.

Как добавил Сабо, речь идет о таких услугах, как парикмахерские, театры, любые мероприятия или перелеты.

Сейчас COVID-паспорт тестируют. В стране завершился прием заявок на тест и как только он завершится - COVID-паспорт станет доступным для всех граждан Венгрии.

Как будет действовать приложение:

приложение будет идентифицировать гражданина;

выдавать сертификат защиты от COVID-19;

выдавать QR-код о результатах тестов для проверки достоверности информации.

Кроме того, как пишет Magyar Nemzet, этот COVID-паспорт можно будет использовать как в Венгрии, так и за ее пределами.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения выступали против введения "иммунных паспортов". Вместе с тем в организации поддерживали существование документов о вакцинированных людях.