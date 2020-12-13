Британія та ЄС продовжать переговори по торгівельній угоді в рамках Brexit

Великобританія та Європейський союз домовилися продовжити переговори про нову торгівельну угоду у рамках Brexit. Попередній раунд переговорів не приніс успіху.

Про це повідомляє BBC.

Відповідну заяву зробили прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вранці сторони провели телефонну розмову.

"Ми обговорили головні невирішені питання. Наші команди переговірників працювали практично цілодобово протягом останніх кількох днів. Тож попри виснаження від майже року перемовин, попри кількаразові провали дедлайнів, ми наразі вважаємо відповідальним кроком взяти додатковий дедлайн", - підкреслюється у спільній заяві політиків.

Вказано, що черговий раунд переговорів має дати відповідь, "чи можна домовитись навіть на цьому пізньому етапі".

Глава ЄК зазначила, що переговори продовжаться у Брюсселі. Однак дата їх початку поки не відома.

Нагадаємо, Рада міністрів Великобританії рекомендувала магазинам зробити запаси продуктів через побоювання дефіциту в разі виходу країни з Європейського союзу без торговельної угоди.

Як писало РБК-Україна, раніше Джонсон допустив, що між країною і ЄС не буде підписана торгівельна угода.

Так, 9 грудня багатогодинна зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен і прем'єра Великобританії у Брюсселі завершилася безрезультатно.