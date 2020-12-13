Великобритания и ЕС продолжат переговоры по торговой сделке в рамках Brexit

Великобритания и Европейский союз договорились продолжить переговоры о новом торговом соглашении в рамках Brexit. Предыдущий раунд переговоров не принес успеха.

Об этом сообщает BBC.

Соответствующее заявление сделали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Утром стороны провели телефонный разговор.

"Мы обсудили главные нерешенные вопросы. Наши команды переговорщиков работали практически круглосуточно в течение последних нескольких дней. Поэтому, несмотря на истощение от почти года переговоров, несмотря на неоднократные провалы дедлайнов, мы пока считаем ответственным шагом взять дополнительный дедлайн", - подчеркивается в совместном заявлении политиков.

Указано, что очередной раунд переговоров должен дать ответ, "можно ли договориться даже на этом позднем этапе".

Глава ЕК отметила, что переговоры продолжатся в Брюсселе. Однако дата их начала пока не известна.

Напомним, Совет министров Великобритании рекомендовал магазинам сделать запасы продуктов из-за опасений дефицита в случае выхода страны из Европейского союза без торговой сделки.

Как писало РБК-Украина, ранее Джонсон допустил, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение.

Так, 9 декабря многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Великобритании в Брюсселе завершилась безрезультатно.