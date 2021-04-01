Оновлені дані щодо COVID-вакцини Pfizer показали 91% ефективності

Вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech на 91% допомагає запобігти захворюванню на COVID, згідно з оновленими даними досліджень за останні шість місяців. В компанії вважають, що такий показник ефективності є позитивним, враховуючи постійну мутацію вірусу.

Хоча новий загальний коефіцієнт ефективності в 91,3% нижчий за 95%, про який в листопаді повідомляли після дослідження за участю 44 000 осіб, з того часу з'явилася низка варіантів коронавірусу по всьому світу, зазначають у Pfizer.

Вакцина також на 100% виявилася ефективною у запобіганні захворювання серед учасників випробувань у Південній Африці, де домінує новий варіант B1351, хоча кількість цих учасників була відносно невеликою - 800.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що нові результати були отримані в ході дослідження за участю понад 12 000 людей, яким робили щеплення протягом останніх шести місяців.

Дані випробувань "дають перші клінічні результати, згідно з якими вакцина може ефективно захистити від циркулюючих в даний час варіантів, що є критичним фактором для досягнення колективного імунітету та припинення цієї пандемії", - зазначив керівник BioNTech Угур Сахін.

"Ці дані підтверджують нашу думку, що у нас є дійсно потужні вакцини", - сказав Денні Альтман, професор імунології з британського Імперського коледжу в Лондоні, який не брав участі у випробуванні Pfizer.

Він зазначив, що ефективність проти південноафриканського варіанту "особливо заслуговує на увагу", оскільки вона демонструє ефективний захист у реальних умовах, в яких може циркулювати декілька різних варіантів коронавірусу.

У ході випробування було розглянуто понад 900 підтверджених випадків COVID-19, більшість з яких виявлено серед отримувачів плацебо.