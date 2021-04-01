Обновленные данные по COVID-вакцине Pfizer показали 91% эффективности

Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на 91% помогает предотвратить заболевание COVID, согласно обновлённым данным исследований за последние шесть месяцев. В компании считают, что такой показатель эффективности является положительным, учитывая постоянную мутацию вируса.

Хотя новый общий коэффициент эффективности в 91,3% ниже 95%, о котором в ноябре сообщали после исследования с участием 44 000 человек, с тех появился ряд вариантов коронавируса по всему миру, отмечают в Pfizer.

Вакцина также на 100% оказалась эффективной в предотвращении заболевания среди участников испытаний в Южной Африке, где доминирует новый вариант B1351, хотя количество этих участников было относительно небольшим - 800.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что новые результаты были получены в ходе исследования с участием более 12 000 людей, которым делали прививки в течение последних шести месяцев.

Данные испытаний "дают первые клинические результаты, согласно которым вакцина может эффективно защитить от циркулирующих в настоящее время вариантов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и прекращения этой пандемии", - отметил руководитель BioNTech Угур Сахин.

"Эти данные подтверждают наше мнение, что у нас есть действительно мощные вакцины", - сказал Дэнни Альтман, профессор иммунологии из британского Имперского колледжа в Лондоне, который не принимал участия в испытании Pfizer.

Он отметил, что эффективность против южноафриканского варианта "особенно заслуживает внимания", поскольку она демонстрирует эффективную защиту в реальных условиях, в которых может циркулировать несколько разных вариантов коронавируса.

В ходе испытания было рассмотрено более 900 подтвержденных случаев COVID-19, большинство из которых выявлены среди получателей плацебо.