Обновленные данные по COVID-вакцине Pfizer показали 91% эффективности
Вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на 91% помогает предотвратить заболевание COVID, согласно обновлённым данным исследований за последние шесть месяцев. В компании считают, что такой показатель эффективности является положительным, учитывая постоянную мутацию вируса.
Об этом свидетельствуют новые данные испытаний, передает Reuters.
Хотя новый общий коэффициент эффективности в 91,3% ниже 95%, о котором в ноябре сообщали после исследования с участием 44 000 человек, с тех появился ряд вариантов коронавируса по всему миру, отмечают в Pfizer.
Вакцина также на 100% оказалась эффективной в предотвращении заболевания среди участников испытаний в Южной Африке, где доминирует новый вариант B1351, хотя количество этих участников было относительно небольшим - 800.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что новые результаты были получены в ходе исследования с участием более 12 000 людей, которым делали прививки в течение последних шести месяцев.
Данные испытаний "дают первые клинические результаты, согласно которым вакцина может эффективно защитить от циркулирующих в настоящее время вариантов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и прекращения этой пандемии", - отметил руководитель BioNTech Угур Сахин.
"Эти данные подтверждают наше мнение, что у нас есть действительно мощные вакцины", - сказал Дэнни Альтман, профессор иммунологии из британского Имперского колледжа в Лондоне, который не принимал участия в испытании Pfizer.
Он отметил, что эффективность против южноафриканского варианта "особенно заслуживает внимания", поскольку она демонстрирует эффективную защиту в реальных условиях, в которых может циркулировать несколько разных вариантов коронавируса.
В ходе испытания было рассмотрено более 900 подтвержденных случаев COVID-19, большинство из которых выявлены среди получателей плацебо.
Напомним, глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Поставка должна состояться до конца июня.