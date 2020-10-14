Україну переобрали до Ради з прав людини ООН

В Генеральній асамблеї ООН відбулися вибори нових членів Ради з прав людини (РПЛ ООН). Україну переобрано до ради на 2021-2023 роки.

Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки", - написав він.

За словами міністра закордонних справ України, "стан речей у раді залишає бажати кращого".

"До неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через брак конкуренції у Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в раді, аби покривати порушення прав людини", - заявив Кулеба.

Як повідомляє Reuters, разом з Україною на другий трирічний термін в РПЛ ООН було переобрано Сенегал, Непал, Пакистан і Мексику.

Крім того до Ради з прав людини ООН були обрані Росія, Китай, Кот-д'Івуар, Габон, Малаві, Куба, Болівія, Узбекистан, Франція і Велика Британія.

У той же час в Генасамблеї ООН не підтримали обрання в РПЛ ООН Саудівської Аравії.

Завданням Ради з прав людини ООН є заохочення і захист всіх прав людини по всьому світу. До неї входять 47 країн-членів. Кандидати обираються таємним голосуванням за географічними групами для забезпечення рівного представництва. Термін повноважень нових членів розпочнеться 1 січня 2021 року. Члени ради не можуть займати більше двох термінів поспіль.

У зв'язку з останніми виборами до Ради з прав людини Human Rights Watch і Amnesty International застерегли світове співтовариство від обрання в РПЛ Китаю, Росії і Саудівської Аравії. Вони вказали, що ці держави прагнуть підірвати всю міжнародну систему прав людини.