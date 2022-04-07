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У центрі Тель-Авіва стався теракт. Є поранені

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Тель-Авів, Четвер 07 квітня 2022 22:02
У центрі Тель-Авіва стався теракт. Є поранені Фото: Ізраїльська поліція у роботі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У середмісті Тель-Авіва у четвер ввечері сталася стрілянина. Місцеві мешканці про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста. Стрілянина сталася в кількох місцях одної з найжвавіших вулиць Тель-Авіва.

У службі швидкої допомоги заявили про 6 поранених, яких відправили до лікарні. Двоє з них – у критичному стані, ще один – у важкому.

Поліція проводить спецоперацію з пошуку терориста. Мешканців району попросили залишатися в домівках. Прем'єр-міністр Нафталі Бенет вже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що президент Зеленський відреагував на звинувачення України в атаці Бєлгорода.

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