ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Тель-Авива произошел теракт. Есть раненые

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 07 апреля 2022 22:02
В центре Тель-Авива произошел теракт. Есть раненые Фото: Израильская полиция за работой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В центре Тель-Авива в четверг вечером произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в центре города. Стрельба произошла в нескольких местах одной из самых оживленных улиц Тель-Авива.

В службе скорой помощи заявили о 6 раненых, которых отправили в больницу. Двое из них – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Полиция проводит спецоперацию по поимке террориста. Жителей района попросили оставаться по домам. Премьер-министр Нафтали Беннет уже прибыл в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

Напомним, что президент Зеленский отреагировал на обвинение Украины в атаке Белгорода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Палестина Тель-Авив Теракт
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители