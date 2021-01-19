Трамп заборонив США купувати безпілотники у Росії та Китаю

Чинний президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР. У документі країни названі "противниками США, загрозливими для національної безпеки".

Відповідний указ є на сайті Білого дому.

Президент додав, що операції з використанням дронів стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації.

"Термін "іноземний противник" передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної і економічної безпеки США", - йдеться в указі.

Зазначається, що політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що "створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками".

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.

Нагадаємо, влітку 2020 року Китай ввів санкції проти посадових осіб і організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було прийнято у відповідь на обмеження, введені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.