Трамп запретил США покупать беспилотники у России и Китая

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР. В документе страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности".

Соответствующий указ есть на сайте Белого дома.

Президент добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Указывается, что политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Напомним, летом 2020 года Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.