Трамп высказался о будущей администрации президента США

Действующий президент США Дональд Трамп впервые за последние восемь пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента. В то же время он не ответил, чья будет администрация.

Об этом сообщает USA Today.

По словам Трампа, "время покажет".

"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", - сказал он.

Президент США также добавил, что его администрация не планирует уходить на карантин из-за коронавируса.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме заявила, что Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участие в следующих выборах в 2024 году.

РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.