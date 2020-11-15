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Трамп закликав зупинити перерахунок голосів в Джорджії

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп зажадав зупинити проводити вручну перерахунок голосів в штаті Джорджія. Виборчі комісії мають почати звіряти підписи на відправлених поштою бюлетенях з підписами, залишеними виборцями при реєстрації.

Про це Трамп написав у Twitter.

При цьому Twitter позначив заклик президента приміткою "Це заява про шахрайство на виборах оскаржується".

"Ручний перерахунок голосів, який йде в Джорджії - це марна трата часу. Вони не показують підписи, що збігаються", - повідомив глава держави.

Раніше він вимагав перерахунку в Джорджії, Мічигані та Пенсільванії. Суд у Пенсільванії відхилив позов Республіканської партії, яка вимагала визнати недійсними близько 9,3 тис. бюлетенів. У Мічигані також відхилили позов прихильників Трампа, які вимагали заборонити затвердження результатів голосування у місті Детройт.

Нагадаємо, адвокати зі штабу Трампа відкликали судовий позов з вимогою перерахувати голоси на виборах в штаті Аризона. Штаб Трампа прийшов до висновку, що це не допоможе Трампу здобути перемогу в цьому штаті.

РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

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