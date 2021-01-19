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Трамп хочет отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию

Новина українською → США, Вторник 19 января 2021 02:40
Трамп хочет отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Планируется, что ограничения будут сняты 26 января.

За последние сутки, 18 января, в США количество случаев коронавируса превысила 24 миллиона.

Ранее стало известно, что правительство Соединенных Штатов намерено изменить правила вьезда на территорию страны. Предполагается, что иностранцам и гражданам США необходимо будет оказывать негативный тест на коронавирус. Ранее введение такой меры обсуждали в течение нескольких недель представители различных американских ведомств и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, 8 января стало известно, что Великобритания изменила правила въезда на территорию страны. Иностранцам и жителям страны необходимо представлять отрицательный тест на COVID-19.

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