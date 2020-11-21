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У торговому центрі в США сталася стрілянина, є постраждалі

Новость на русском → Ваватоса, Субота 21 листопада 2020 02:46
У торговому центрі в США сталася стрілянина, є постраждалі Фото: стрілянина у Вісконсині (CBS58)
Автор: Артур Родивилов

Невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі Mayfair в штаті Вісконсін. Унаслідок кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє ABC News.

Стрілянина сталася в місті Ваватоса, недалеко від Мілуокі - адміністративного центру штату.

Мер міста Денніс Макбрайд повідомив, що життям поранених нічого не загрожує, вони госпіталізовані. Підозрюваний наразі перебуває на волі. На місце події прибули 75 поліцейських.

Унаслідок стрілянини було поранено як мінімум вісім осіб, їх забрала швидка. Очевидці розповіли, що чули від восьми до 12 пострілів.

У лютому в цьому ж торговельному центрі поліцейський застрелив темношкірого підлітка. За словами співробітника поліції, той направив на нього пістолет. Після цього в місті почалися протести. Прокурор відмовився висувати звинувачення проти поліцейського.

У середині жовтня сім осіб, у тому числі четверо дітей, отримали поранення в результаті стрілянини в місті Меса в штаті Арізона. Стрілянина сталася на парковці, де стояли фудтраки.

У вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Унаслідок 2 людини загинули і 14 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів, двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Також повідомлялося, що в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.

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